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    • 15.06.2022 09:39
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    • 15.06.2022 09:41
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    15 Haziran 2022 Canlı Altın Fiyatları! Altın Fiyatları Artacak Mı? FED sonrası altın düşer mi? İslam Memiş son dakika gram, çeyrek altın yorumları!

    FED faiz kararının yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki ilerlemenin nasıl olacağı merak ediliyor. Düğün sezonu için altın almak isteyenler ve birçok altın yatırımcısı fiyatları yakından takip etmeye başladı. Peki, gram altın ne kadar? 15 Haziran canlı altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    15 Haziran 2022 Canlı Altın Fiyatları!

    Fed faiz kararının açıklanmasına sayılı saatler kala vatandaşların en merak ettikleri arasında 15 Haziran altın ne kadar sorusu yer alıyor. Birikim ve yatırım yapmak isteyenler altının yükselişinin devam edip etmeyeceği hakkında araştırmalara başladı. 15 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    15 Haziran Altın Fiyatları Ne Kadar?

    15 Haziran altın fiyatları FED faiz kararının yaklaşmasıyla birlikte oldukça merak edildi. Birikim yapanların yanı sıra düğün sezonunun yaklaşması altına olan ilgiyi oldukça arttırdı. Son zamanlarda yükselişte olan altın, yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. İşte oldukça merak edilen 15 Haziran altın fiyatları;

    Gram Altın Alış: 1.009 TL

    Gram Altın Satış; 1.009.21 TL

    Çeyrek Altın Alış: 1648.00 TL

    Çeyrek Altın Satış: 1666.00 TL

    Yarım Altın Alış: 3,282 TL

    Yarım Altın Satış: 3,329 TL

        Cumhuriyet Altını Alış: 6,561 TL

        Cumhuriyet Altını Satış: 6,635 TL

        ONS Altın: 1.815 dolar

        15 Haziran 2022 Canlı Altın Fiyatları

        Altın Fiyatları Artacak Mı?

        Altın yatırımcıları ve birikim yapmak isteyenlerin en merak ettiklerinden biri de altın fiyatları artacak mı sorusudur. Altın almak için doğru zamanı bekleyenler uzmanlar tarafından gelen yorumları da ilgiyl takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının düşüp düşmeyceği hakkında değerlendirmede bulundu. Memiş''Altın ve kripto para gibi emtialarda sert düşüşler gördük. Benim kişisel görüşüm Fed Başkanı Jerome Powell daha güvercin tonda bir açıklama yapacağı yönünde. Küresel borsalardaki riski bozmak istemeyebilir. Çünkü borsalarda da yüzde 3,5-4 civarında satışlar gerçekleşti. Bu satışlar devam ederse peşinden stagflasyon süreci geliyor zaten. Bu nedenle piyasaların rahatsız olmaması için daha yumuşak bir açıklama gerekiyor.'' ''Merkez Bankası altın ve gümüş piyasalarını bilerek baskılıyor. Ancak ben bu düşüşlerin kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Şu anki ekonomik koşullarda gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki gram altında 950 lira altı imkansız.'' ifadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

            FED Sonrası Altın Fiyatları Düşer Mi?

            FED faiz kararının açıklanmasına sayılı saatler kaldı. Vatandaşlar ise faiz kararının altın fiyatlarını ne derecede etkileyeceğini merak ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün 21:30'da yapacağı toplantının ardından FED faiz kararı belli olacak. Analistler tarafından yapılan tahminlere göre bu toplantıda 75 baz puan faiz artırımına gidilecek. Ayrıca uzmanlar tarafından yapılan yorumlara göre FED faiz kararı açıklanana kadar altın fiyatlarında bir baskı söz konusu olacak. Faiz kararının ardından güncel altın fiyatlarından ve tüm gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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            Haberler Haberler 15 Haziran 2022 Canlı Altın Fiyatları! Altın Fiyatları Artacak Mı? FED sonrası altın düşer mi? İslam Memiş son dakika gram, çeyrek altın yorumları!
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