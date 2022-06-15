15 Haziran 2022 Canlı Altın Fiyatları! Altın Fiyatları Artacak Mı? FED sonrası altın düşer mi? İslam Memiş son dakika gram, çeyrek altın yorumları!

Fed faiz kararının açıklanmasına sayılı saatler kala vatandaşların en merak ettikleri arasında 15 Haziran altın ne kadar sorusu yer alıyor. Birikim ve yatırım yapmak isteyenler altının yükselişinin devam edip etmeyeceği hakkında araştırmalara başladı. 15 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
15 Haziran Altın Fiyatları Ne Kadar?
15 Haziran altın fiyatları FED faiz kararının yaklaşmasıyla birlikte oldukça merak edildi. Birikim yapanların yanı sıra düğün sezonunun yaklaşması altına olan ilgiyi oldukça arttırdı. Son zamanlarda yükselişte olan altın, yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. İşte oldukça merak edilen 15 Haziran altın fiyatları;
Gram Altın Alış: 1.009 TL
Gram Altın Satış; 1.009.21 TL
Çeyrek Altın Alış: 1648.00 TL
Çeyrek Altın Satış: 1666.00 TL
Yarım Altın Alış: 3,282 TL
Yarım Altın Satış: 3,329 TL