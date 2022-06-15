15 Haziran 2022 Canlı Altın Fiyatları! Altın Fiyatları Artacak Mı? FED sonrası altın düşer mi? İslam Memiş son dakika gram, çeyrek altın yorumları!

Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın yatırımcıları ve birikim yapmak isteyenlerin en merak ettiklerinden biri de altın fiyatları artacak mı sorusudur. Altın almak için doğru zamanı bekleyenler uzmanlar tarafından gelen yorumları da ilgiyl takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının düşüp düşmeyceği hakkında değerlendirmede bulundu. Memiş''Altın ve kripto para gibi emtialarda sert düşüşler gördük. Benim kişisel görüşüm Fed Başkanı Jerome Powell daha güvercin tonda bir açıklama yapacağı yönünde. Küresel borsalardaki riski bozmak istemeyebilir. Çünkü borsalarda da yüzde 3,5-4 civarında satışlar gerçekleşti. Bu satışlar devam ederse peşinden stagflasyon süreci geliyor zaten. Bu nedenle piyasaların rahatsız olmaması için daha yumuşak bir açıklama gerekiyor.'' ''Merkez Bankası altın ve gümüş piyasalarını bilerek baskılıyor. Ancak ben bu düşüşlerin kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Şu anki ekonomik koşullarda gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki gram altında 950 lira altı imkansız.'' ifadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.