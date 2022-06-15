2022 KPSS geç başvuru ücreti kaç para? KPSS geç başvuru günü ne zaman?

KPSS sınavına girmek isteyen birçok kişi geç başvuru tarihleirni merak ediyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında KPSS geç başvuru ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, KPSs geç başvuru tarihleri ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar ? İşte merak edilenler...
2022 KPSS Geç Başvuru Tarihli Ne Zaman?
2022 KPSS geç başvuru tarihi bugün itibariyle başladı. KPSS Lisans, KPSS ÖABT VE KPSS Alan Bilgisi sınavları için geç başvuruda bulunmak isteyenler 15.06.2022 ile 16.06.2022 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.
2022 KPSS Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?
2022 KPSS geç başvuru ücreti, normal başvuru yapanlara göre yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. KPSS geç başvuru ücretleri ise şu şekilde sıralanabilir;
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu ( Her oturum için ayrı ödenir): 172,5 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları( Her oturum için ayrı ödenir): 120 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT alanı için ayrı ödenir) : 172,5 TL
2022 KPSS Ne Zaman Yapılacak?
Her sene milyonlarca adayın girdiği KPSS sınavı bu sene de büyük ilgi gördü. Memur olma hayali kuran birçok aday sınav için hazırlıklara başladı. İşte KPSS sınav tarihleri;
– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapılacak.
– KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta