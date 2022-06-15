2022 KPSS geç başvuru ücreti kaç para? KPSS geç başvuru günü ne zaman?

KPSS sınavına girmek isteyen birçok kişi geç başvuru tarihleirni merak ediyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında KPSS geç başvuru ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, KPSs geç başvuru tarihleri ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar ? İşte merak edilenler...

2022 KPSS Geç Başvuru Tarihli Ne Zaman?

2022 KPSS geç başvuru tarihi bugün itibariyle başladı. KPSS Lisans, KPSS ÖABT VE KPSS Alan Bilgisi sınavları için geç başvuruda bulunmak isteyenler 15.06.2022 ile 16.06.2022 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.