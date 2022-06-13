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    • Haberler
    • 13.06.2022 08:22
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    • 13.06.2022 08:37
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    VE BELLİ OLDU! Onaylandığında tek evrakla hemen çözülecek! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geliyor!

    Öncelikle baktığımız zaman 2020 senesinden sonra TBMM'ye verilen yasa teklifinin son hali akıllarda yer alıyor. Bu kapsamda ülkemizde emekli olmak amacıyla vatandaşlarda 3 esas koşul aranıyor. Prim ödemek, belirli bir sürede sigortalılık ve yaş bu aranan koşulların arasında yer almaktadır. Ayrıca dışarıdan prim ödeyerek her sene binlerce vatandaş emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigorta sistemi prim ödemesi yapanlar emekli maaşına kavuşuyor. Ev hanımlarının emeklilik müracaatları, e-devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilir.

    takvim.com.tr
    25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi mi?

    Yasalarımıza baktığımızda kişlerin emekli olması amacıyla 3 esas koşul aranıyor. İsteğe bağlı prim sistemiyle de dışarıdan prim ödeyerek emekli olunabiliyor. Bu kapsamda ev hanımları nasıl emekli olacağı hususu ile ilgili oluşturulan açıklamaları yakından takip ediyor. Hem de Meclis'e ev hanımları amacıyla yayılan tasarıdaki son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

    Ev hanımlarının emekli olabilmeleri amacıyla yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şu şekilde sıralanmıştır:

    · 50 yaşını doldurmuş olmak

    · SGK ile bir bağlantısı olmamak

    · Belirli bir vakit çalışmış olan ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edebilmeleri amacıyla, ev hanımlarının emeklilik müracaatı gerçekleştirdikleri esnada SGK ya da BAĞKUR ile bağlarının olmaması

    · 1995 yılından evvel evlenmiş olmak (25 senedir evli olunması gereklidir.)

    · Malullük ve yaşlılık maaşı almıyor olmak

    · Gelir vergisine tabii olmamak

    25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Ev hanımlarının emeklilik müracaatları, e-devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilir. E-devlet üzerinden müracaat yapan ev hanımları, müracaatları onaylandıktan sonra müdürlüklere giderek emeklilik işlemleri bağlamında imza atmalılardır. Müdürlüklerden prosedür yapmış olan vatandaşlar ise prosedürleri onaylandıktan sonra kendilerine verdiği bilgilendirme tarafında müdürlüklere giderek prosedür yapabilirler.


        Ev Hanımları İçin Emeklilik Primi Nedir?

        Bir iş yerinde çalışmamış fakat evlere temizlik ya da hizmet hedefi ile, aydan 10 günden daha az gitmiş olan ev hanımlarının ödemeleri gereken primdir. Bu prim, 25 senedir evli olan ev hanımlarının emeklilik hakkını kazanabilmeleri amacıyla ödemeleri gereken bir tutardır. Bu tutarı ödemeden emeklilik durumlarının uygulanabilmesi olası değildir.

        Ev Hanımları İçin Emeklilik Primi Ne Kadardır?

        Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödemeleri gereken emeklilik primi, ev hizmetlerinde çalışmış oldukları vakitye göre farklılık gösterir. Ev hanımlarının ödemeleri gereken en az tutar 1772 TL ile 12.925 TL arasındadır. Ödenecek olan net tutar ise emeklilik müracaatı gerçekleştirdikten sonra taraflara iletilir ve prim borçlarının ödemeleri gerektiği bilgi kapasitesi verilir. Eğer ev hanımları, hiçbir şekilde hiçbir yerde çalışmamışlarsa, bu primi ödemek halinde değildirler.

        İşte Başvuru Şartları

        SGK ile rastgele bir bağının bulunmaması

        Belirli bir vakit SGK sisteminde kaydı bulunanların ise; ev hanımlarına emeklilik kapsamında müracaat yaptığı tarihte rastgele bir kaydının olmaması

        1995 senesi ve öncesinden beri evli olmak (En az 25 sene evli kalmak)

        50 yaşını doldurmuş olmak (1970 senesi ve öncesinden doğmak)

        18 yaşından büyük olmak

        Malullük ve yaşlılık aylığı almamak

        Gelir vergisine tabii olmamak (rastgele bir gelire sahip olmamak) aranılan şartlar içinde yer alıyor.
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        Haberler Haberler VE BELLİ OLDU! Onaylandığında tek evrakla hemen çözülecek! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geliyor!
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