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    • 14.06.2022 08:48
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    MEB sorumluluk sınavına kaç kez girilir? Sorumluluk sınavı hangi dersler için geçerli 2022? 9,10,11,12. sınıf sorumluluk sınavı soruları ve cevapları 2022!

    Sorumluluk sınavları hakkında sabah saatlerinden itibaren aramalar arttı. Sorumluluk sınavlarının ne zaman yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Peki, Sorumluluk sınavı hangi dersler için geçerli 2022? MEB sorumluluk sınavına kaç kez girilir? 9,10,11,12. sınıf sorumluluk sınavı soruları ve cevapları 2022!

    takvim.com.tr
    Sorumluluk sınavı hangi dersler için geçerli 2022?

    MEB sorumluluk sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, derslerinde başarısız olan, okula devam edemeyen ve 1. dönem notu bulunan öğrencilere 17 Haziran'a kadar yapılacak sınavla 2. dönem notu verilmesine olanak sağladı. Peki, Sorumluluk sınavı hangi dersler için geçerli 2022? MEB sorumluluk sınavına kaç kez girilir? İşte tüm merak edilenler!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla, liselerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonu iş ve işlemlerine ilişkin yazı illere gönderildi.

    Yazıda, sınıf geçme, devamsızlık, sorumluluk sınavları gibi konularda 2021-2022 eğitim öğretim yılında Covid-19 salgını kaynaklı problemler nedeniyle ilgili yönetmelikte "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı madde kapsamındaki iş ve işlemlere yer verildi.



    Bu kapsamda, başarısız olan ve okula devam edemeyen 12'nci sınıf öğrencilerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine ait puanı bulunması kaydıyla ve istemeleri halinde ikinci dönem puanı da oluşturulacak.

    Bunun için not eksiği bulunan derslerden, ikinci dönem kazanımlarını kapsayacak şekilde 17 Haziran'a kadar en az bir yazılı veya uygulama sınavı yapılarak "sınav puanı" ve "performans puanı" verilecek.

        Sorumluluk sınavı geçme notu 2022

        Öğrenciler sorumlu oldukları dersin sorumluluk sınavından en az 50 puan alması gerekiyor.

        Sorumluluk sınavı dersleri

        Öğrenciler sınava girdikleri ders konularından örneğin, matematik, edebiyat, ingilizce, coğrafya gibi veya diğer derslerden en fazla 3'ü olmak şartıyla dönem sonu notları hesaplandığında 50 puan barajı altında kalmışlar ise sorumluluk sınavına girer.



        SORUMLULUK SINAVLARI 30 HAZİRAN'A KADAR YAPILABİLECEK

        2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Covid-19 salgını nedeniyle sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanan öğrencilerin, sorumlu oldukları derslere ilişkin de düzenleme yapıldı.

        Bu kapsamda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla sorumluluğu bulunan öğrenciler, tüm derslerden sorumluluk sınavlarına alınabilecek. Sorumluluk sınavları, ihtiyaç halinde eğitim kurumu müdürlüklerince 30 Haziran'a kadar planlanabilecek.

        2019-2020 eğitim ve öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrenciler, aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.



        VELİLERİNİN YAZILI TALEBİ DİKKATE ALINACAK

        Yazıda, ayrıca lise son sınıf öğrencilerinin devamsızlıklarına ilişkin karar da yer aldı. Devamsızlık sürelerini aşarak sınıf tekrarına kalan 12. sınıf öğrencileri için "devamsızlık nedeniyle başarısız sayılma" kuralı, bu eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla uygulanmayacak.

        Ayrıca kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, velisinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatın devamsızlıkla ilgili hükümlerinden muaf tutulacak.
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