MEB sorumluluk sınavına kaç kez girilir? Sorumluluk sınavı hangi dersler için geçerli 2022? 9,10,11,12. sınıf sorumluluk sınavı soruları ve cevapları 2022!

MEB sorumluluk sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, derslerinde başarısız olan, okula devam edemeyen ve 1. dönem notu bulunan öğrencilere 17 Haziran'a kadar yapılacak sınavla 2. dönem notu verilmesine olanak sağladı. Peki, Sorumluluk sınavı hangi dersler için geçerli 2022? MEB sorumluluk sınavına kaç kez girilir? İşte tüm merak edilenler!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla, liselerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonu iş ve işlemlerine ilişkin yazı illere gönderildi.
Yazıda, sınıf geçme, devamsızlık, sorumluluk sınavları gibi konularda 2021-2022 eğitim öğretim yılında Covid-19 salgını kaynaklı problemler nedeniyle ilgili yönetmelikte "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı madde kapsamındaki iş ve işlemlere yer verildi.
Bu kapsamda, başarısız olan ve okula devam edemeyen 12'nci sınıf öğrencilerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine ait puanı bulunması kaydıyla ve istemeleri halinde ikinci dönem puanı da oluşturulacak.
Bunun için not eksiği bulunan derslerden, ikinci dönem kazanımlarını kapsayacak şekilde 17 Haziran'a kadar en az bir yazılı veya uygulama sınavı yapılarak "sınav puanı" ve "performans puanı" verilecek.