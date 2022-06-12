Babalar Günü indirimleri kaç gün sürecek, hangi ürünler var? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor Babalar Günü kampanyası başladı mı?

TRENDYOL TARİHÇESİ

Trendyol, merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu, dünyanın sayılı e-ticaret şirketlerinden biridir. Trendyol Group çatısı altında Türkiye'nin öncü Ar-Ge merkezlerinden Trendyol Tech, en hızlı gelişen taşıma ağı Trendyol Express, hızlı market ve yemek teslimatı yapan Trendyol Go ve en büyük ikinci el ürün platformu Dolap yer almaktadır.

Trendyol, 2010'da modayı herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefleyen bir alışveriş sitesi olarak kuruldu. Büyümesine paralel sunduğu ürün ve hizmetleri genişleterek pazaryeri modeline geçti. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride günde 1 milyondan fazla paketi müşterilerine ulaştırıyor.

30 milyondan fazla müşterisi, platformun mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyondan fazla kez indirildi.

Kendisini teknoloji şirketi olarak tanımlayan Trendyol, kendi geliştirdiği teknoloji ile alışverişi dijitalleştiriyor.[4] KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yönelik projeler ve kampanyalara öncelik veriyor.

Dünyanın lider e-ticaret gruplarından Alibaba Group, 2018'de Trendyol'a stratejik yatırım yaptı.

Trendyol, Ağustos 2021'de 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol,"decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Yeni yatırım turu, Amerika'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı.