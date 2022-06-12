12 Haziran sinav.ufkayolculuk.com giriş Ufka Yolculuk sınava katıl! İlkokul - ortaokul 10. Ufka Yolculuk 2. aşama telafi sınavı cevap anahtarı - sonuç ekranı!

Türkiye genelinde dereceye girenlerin duyurulacağı ödül töreninde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 1, 2, ve 3. ye laptop ve elektrikli kaykay , 4-10 arası dereceye giren yarışmacılara cep telefonu ve elektrikli kaykay, 11-20 arası dereceye giren yarışmacılara akıllı saat ve bisiklet, 21-50 arası dereceye giren yarışmacılara bisiklet ve bluetooth kulaklık ödülleri verilirken; danışman kategorisinde ise 1.ye 5000 tl, 2.ye 4000 tl, 3.ye 3000 tl, 4.ye 2500 tl, 5.ye 2000 tl, 6-10 arası dereceye girenlere 1500'er tl, 11-20 arası dereceye girenlere ise 1000'er tl para ödülü verildi.