Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.06.2022 11:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2022 11:44
    ABONE OL

    12 Haziran sinav.ufkayolculuk.com giriş Ufka Yolculuk sınava katıl! İlkokul - ortaokul 10. Ufka Yolculuk 2. aşama telafi sınavı cevap anahtarı - sonuç ekranı!

    2022 yılı Ufka yolculuk cevap anahtarı ve soruları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda www.ufkayolculuk.com internet sitesinde sorularınıza net cevaplar bulabileceksiniz. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Peki, İlkokul - ortaokul 10. Ufka Yolculuk 2. aşama telafi sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı? 10. Ufka Yolculuk 2. aşama telafi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    sinav.ufkayolculuk.com giriş Ufka Yolculuk sınava katıl!

    2022 yılı Ufka yolculuk cevap anahtarı! Ufka yolculuk sınavı soruları ve cevap anahtarları açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de. Ufka Yolculuk 2. aşama telafi online sınav 12 Haziran'da yapıldı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. İşte İlkokul - ortaokul 10. Ufka Yolculuk 2. aşama telafi sınavı cevap anahtarı - sonuç ekranı!

    UFKA YOLCULUK SINAVINA NASIL GİRİLİR?

    Resmi siteden yapılan açıklamada, "İlkokul ve ortaokul kategorileri 2. aşama telafi sınavı başladı. Okullara gitmeden, bulundupunuz herhangi bir yerden, sinav.ufkayolculuk.com adresi üzerinden sınava katılabilirsiniz. Sınav sistemine en geç saat 11.10'a kadar giriş yapabilirsiniz. Başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    İLKOKUL - ORTAOKUL 10. UFKA YOLCULUK 2. AŞAMA TELAFİ SINAVI CEVAP ANAHTARI

    12 Haziran'da yapılan sınavın soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

        SINAV TAKVİMİ

        2.Aşama Online Telafi Sınav: 12 Haziran 2022

        Online Sınav Saati Pazar Günü
        Saat 11:00 İlkokul ve Ortaokul Kategorileri
        Saat 15:00 Lise ve Yetişkin Kategorileri

        Sınav Soru ve Cevaplarının Açıklanması

        13 Haziran 2022

        Açıklanma Tarihi Pazartesi Saat: 20:00

        Sınav Sonuçları

        24 Haziran 2022

        Sonuç Açıklanma Saati Cuma Saat 20:00

        İl Ödül Geceleri

        Temmuz-Ağustos 2022

        UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELERDİR?

        Asıl kazancın bilgi olduğu yarışmada ödüller 2. aşama sınav sonuçlarına göre dereceye girenlere geçtiğimiz yıl ödüller verilmişti...

        Türkiye genelinde dereceye girenlerin duyurulacağı ödül töreninde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 1, 2, ve 3. ye laptop ve elektrikli kaykay , 4-10 arası dereceye giren yarışmacılara cep telefonu ve elektrikli kaykay, 11-20 arası dereceye giren yarışmacılara akıllı saat ve bisiklet, 21-50 arası dereceye giren yarışmacılara bisiklet ve bluetooth kulaklık ödülleri verilirken; danışman kategorisinde ise 1.ye 5000 tl, 2.ye 4000 tl, 3.ye 3000 tl, 4.ye 2500 tl, 5.ye 2000 tl, 6-10 arası dereceye girenlere 1500'er tl, 11-20 arası dereceye girenlere ise 1000'er tl para ödülü verildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Babalar Günü
        Haberler Haberler 12 Haziran sinav.ufkayolculuk.com giriş Ufka Yolculuk sınava katıl! İlkokul - ortaokul 10. Ufka Yolculuk 2. aşama telafi sınavı cevap anahtarı - sonuç ekranı!
            SON DAKİKA