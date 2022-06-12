12 Haziran sinav.ufkayolculuk.com giriş Ufka Yolculuk sınava katıl! İlkokul - ortaokul 10. Ufka Yolculuk 2. aşama telafi sınavı cevap anahtarı - sonuç ekranı!

2022 yılı Ufka yolculuk cevap anahtarı! Ufka yolculuk sınavı soruları ve cevap anahtarları açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de. Ufka Yolculuk 2. aşama telafi online sınav 12 Haziran'da yapıldı. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. İşte İlkokul - ortaokul 10. Ufka Yolculuk 2. aşama telafi sınavı cevap anahtarı - sonuç ekranı!
UFKA YOLCULUK SINAVINA NASIL GİRİLİR?
Resmi siteden yapılan açıklamada, "İlkokul ve ortaokul kategorileri 2. aşama telafi sınavı başladı. Okullara gitmeden, bulundupunuz herhangi bir yerden, sinav.ufkayolculuk.com adresi üzerinden sınava katılabilirsiniz. Sınav sistemine en geç saat 11.10'a kadar giriş yapabilirsiniz. Başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
İLKOKUL - ORTAOKUL 10. UFKA YOLCULUK 2. AŞAMA TELAFİ SINAVI CEVAP ANAHTARI
12 Haziran'da yapılan sınavın soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.