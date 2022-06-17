17/06/2022 Cuma bugün karneler saat kaçta verilecek? Karneler ne zaman, hangi gün basılır 2022?

Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Okulun son haftasında öğrenciler, yaz tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, okulların kapanacağı tarih belli oldu. Öte yandan öğrenciler ve velileri karneler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Karneler ne zaman, hangi gün basılır 2022? 17 Haziran Cuma Karneler saat kaçta verilecek? Karneler basıldıktan sonra devamsızlık yazılır mı? İşte merak edilenler!
KARNELER NE ZAMAN BASILACAK 2022?
Karne basım süreci, okulların kapanacağı son hafta tamamlanıyor ve ardından sistem kapatılıyor.
İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran'da sona erecek.