Lise bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF CC CB geçer mi? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2022?

ATA AÖF bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere dersleri kalan öğrenciler 2021-2023 bahar dönemi bütünleme sınavlarına katılacak. Bu doğrultuda da üniversite tarafından resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı yüz yüze mi? Lise bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF CC CB geçer mi? İşte detaylar...