BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar gidebilecek? BİLSEM yaz okulu başvurusu başladı mı? Öğretmen başvuru tarihi!

BİLSEM yaz okulu başvuruları için aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları'na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirtti. Şimdi gözler yaz okulu başlama tarihine çevrildi. Peki, BİLSEM yaz okulu başvurusu ne zaman başlayacak? BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar gidebilecek? İşte detaylar!