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    • Haberler
    • 08.06.2022 12:38
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    • 08.06.2022 12:38
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    BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar gidebilecek? BİLSEM yaz okulu başvurusu başladı mı? Öğretmen başvuru tarihi!

    BİLSEM yaz okulu hakkında aramalar hız kazandı. Öğrencilerin, okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'ler de açılacak kurslar da başvuru yapabileceğini aktaran Özer, "Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak." dedi. Peki, BİLSEM yaz okulu başvurusu ne zaman başlayacak? BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar gidebilecek? Öğretmen başvuru tarihi!

    takvim.com.tr
    BİLSEM yaz okulu başvurusu ne zaman başlayacak?

    BİLSEM yaz okulu başvuruları için aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları'na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirtti. Şimdi gözler yaz okulu başlama tarihine çevrildi. Peki, BİLSEM yaz okulu başvurusu ne zaman başlayacak? BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar gidebilecek? İşte detaylar!

    BİLSEM'lerde yaz okulları için başvurular 25 Haziran'da alınmaya başlanacak.

    Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları'na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirtti.



    Öğrencilerin, okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'ler de açılacak kurslar da başvuru yapabileceğini aktaran Özer, "Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak.

        Kurslar 18 Temmuz'da başlayacak 14 Ağustos'ta sona erecek. Öğrencimizin başvurduğu BİLSEM'lerin bünyesindeki hangi atölye ya da derslerden varsa onlardan kurs açılacak. Kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerekiyor.

        Öğrencilerimiz en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek. Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu toplam 4 hafta sürecek. Dersler 40 dakika olacak" dedi.
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        Haberler Haberler BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar gidebilecek? BİLSEM yaz okulu başvurusu başladı mı? Öğretmen başvuru tarihi!
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