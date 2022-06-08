PA 28. dönem POMEM son dakika mülakat sonucu: pa.edu.tr linki TIKLA öğren!

POMEM sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28. Dönem kapsamında mülakatlara katılan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Gözler Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) önlisans, lisans mezunu adaylar alınacak.
Başvuru işlemlerini tamamlayıp yazılı sınav ile sözlü mülakatlara katılan adaylar tarafından mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor.
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
POMEM sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması öngörülüyor.