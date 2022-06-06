Apple İOS 16 özellikleri neler, hangi yenilikler gelecek? İOS 16 alacak cihazlar hangileri? İOS 16 ne zaman çıkacak?

İPhone 13 piyasaya sürülmeden önce, Apple'ın nihayet bir bakışta saat, tarih, bildirimler ve diğer hızlı verileri gösteren "her zaman açık ekran" kullanacağı söylentileri vardı. Ancak Android telefonlarda yıllardır olan bu özellik, iPhone 13 modellerinde de karşımıza çıkmadı.

Bu özellik, donanıma bağlı değil ve sadece OLED ekranlarla birlikte çalışıyor. Bu nedenle Apple, iOS 16 ile "her zaman açık ekran" özelliğini kullanıma sunabilir.