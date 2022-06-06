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    • Haberler
    • 07.06.2022 11:10
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    • 07.06.2022 11:10
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    Apple İOS 16 özellikleri neler, hangi yenilikler gelecek? İOS 16 alacak cihazlar hangileri? İOS 16 ne zaman çıkacak?

    İOS 16 ne zaman gelecek? Apple İOS 16 güncellemesi alacak cihazlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Teknoloji severler telefonlara gelen güncellemeleri yakından takip ediyor ve şu an gözler İOS 16'ya çevrilmiş durumda. Peki hangi telefon modelleri indirebilecek, yeni özellikler neler olacak?

    takvim.com.tr
    İOS 16 ne zaman çıkacak? Apple İOS 16 özellikleri neler, hangi yenilikler gelecek? İOS 16 alacak cihazlar hangileri?

    Milyonlarca iPhone kullanıcısı İOS 16 ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtını gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. Telefon kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla sık sık güncelleme yapan Apple iPhone yeni özellikleri ile teknoloji severleri oldukça mutlu edecek. Peki Apple İOS 16 güncellemesi alacak cihazlar hangileri? İşte Apple İOS 16'nın merak edilen özellikleri…

    İOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

    iOS ara yüzünün baştan sona yeniden tasarlanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.

    iOS 16 ile Sağlık uygulaması ve Fitness uygulamaları, yeni sağlık özelliklerine göre yeniden tasarlanacak.

    iOS 15'in bir çeşit "yiyecek veya beslenme izleme" özelliğine sahip olacağı söylenmiş, ancak bu gerçekleşmemişti.

    İPhone 13 piyasaya sürülmeden önce, Apple'ın nihayet bir bakışta saat, tarih, bildirimler ve diğer hızlı verileri gösteren "her zaman açık ekran" kullanacağı söylentileri vardı. Ancak Android telefonlarda yıllardır olan bu özellik, iPhone 13 modellerinde de karşımıza çıkmadı.

    Bu özellik, donanıma bağlı değil ve sadece OLED ekranlarla birlikte çalışıyor. Bu nedenle Apple, iOS 16 ile "her zaman açık ekran" özelliğini kullanıma sunabilir.

        iPhone X, XS ve XS Max, 11 Pro ve 11 Pro Max ve tüm iPhone 12 ve 13 modellerinin OLED ekrana sahip olduğunu düşünürsek, bu özelliğin söz konusu telefonlar için kullanıma sunulabileceğini söyleyebiliriz.

        Bloomberg'den Mark Gurman'a göre iOS 16'daki en büyük yenilik, telefonlara eklenecek acil durum uydu desteği olacak.

        İddialara göre iOS 16'nın acil durum uydu desteği özelliği, bir iPhone sahibinin mobil hat erişimi olmasa bile yetkililer ile iletişime geçmesini sağlayacak.

        Destekleyen iPhone'lar, doğrudan uydulara bağlanacak ve kullanıcılar; yangın, uçak kazası veya deprem gibi olaylarda yardım talebinde bulunabilecek.

        iOS 16'daki önemli özelliklerden bir tanesi de trafik kazalarını algılamak olabilir.

        Bu özelliğin iPhone ve Apple Watch'taki sensörler aracılığıyla kullanılacağı belirtiliyor.

        Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

        iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS gibi Apple yazılımlarının yeni sürümlerinin duyurulacağı WWDC 2022; apple.com, Apple Developer uygulaması, YouTube ve Apple TV üzerinden canlı izlenebilecek.

        Tanıtımlar sanal ortamda gerçekleşecekken, sonraki oturumlarda belirli oranda geliştiriciler katılım sağlayabilecek.
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        Haberler Haberler Apple İOS 16 özellikleri neler, hangi yenilikler gelecek? İOS 16 alacak cihazlar hangileri? İOS 16 ne zaman çıkacak?
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