Apple İOS 16 özellikleri neler, hangi yenilikler gelecek? İOS 16 alacak cihazlar hangileri? İOS 16 ne zaman çıkacak?

Milyonlarca iPhone kullanıcısı İOS 16 ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtını gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. Telefon kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla sık sık güncelleme yapan Apple iPhone yeni özellikleri ile teknoloji severleri oldukça mutlu edecek. Peki Apple İOS 16 güncellemesi alacak cihazlar hangileri? İşte Apple İOS 16'nın merak edilen özellikleri…
İOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
iOS ara yüzünün baştan sona yeniden tasarlanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.
iOS 16 ile Sağlık uygulaması ve Fitness uygulamaları, yeni sağlık özelliklerine göre yeniden tasarlanacak.
iOS 15'in bir çeşit "yiyecek veya beslenme izleme" özelliğine sahip olacağı söylenmiş, ancak bu gerçekleşmemişti.
İPhone 13 piyasaya sürülmeden önce, Apple'ın nihayet bir bakışta saat, tarih, bildirimler ve diğer hızlı verileri gösteren "her zaman açık ekran" kullanacağı söylentileri vardı. Ancak Android telefonlarda yıllardır olan bu özellik, iPhone 13 modellerinde de karşımıza çıkmadı.
Bu özellik, donanıma bağlı değil ve sadece OLED ekranlarla birlikte çalışıyor. Bu nedenle Apple, iOS 16 ile "her zaman açık ekran" özelliğini kullanıma sunabilir.