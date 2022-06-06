Bankalardan icralık araçlar yarı fiyatına satılıyor! Peynir ekmek gibi satıyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Finansbank ve TEB bank...

Siz de otomobil sahibi olmak istiyorsanız bankalar doğrultusundan bu programları takip edip listelere göz atarak daha makul şekilde ikinci el otomobilleri satın alabilirsiniz. Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Finansbank, TEB ve çoğu bankanın satışa çıkarmış bulunduğu ikinci el otomobil ilanları aylık periyotlar durumunda vasıta satın alabilmek isteyen vatandaşlara duyuruluyor. Peki, ikinci el otomobil alabilmek isteyenler bağlamında hangi fırsatlar var? İşte detaylar!
2. El Araç Satın Almak İsteyenler İçin Kaçmaz
Açık arttırma tekniği ile ihale tekniği kullanılarak satılan otomobiller genelde kredi kartı borçlarını ya da kredi borçlarını ödeyememiş olan vatandaşların otomobilleri. Maliye ya da Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi bankalar mevzuat kapsamında bu otomobilleri satışa sunuyorlar. Satışlar Adana, İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyük illerimizde yapılıyor. Bankalar doğrultusundan satılacak olan otomobillerin ilanı bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden yapılıyor.
Kişilerin mal varlıklarına yapılmış icra ile satışa yayılan otomobiller ihale tekniği kullanılarak satılıyor. Bu konuda belirlenmiş olan yönetmelik, yasa ve tüzük hükümleri uygulanıyor. Bankalar doğrultusundan satılan bu vasıtaların ilanı yasada belirlenmiş olan yöntemler ile ilan ediliyor. İlanın anında ardından ihale gerçekleşiyor ve öneri veren vatandaşların önerileri değerlendiriliyor.