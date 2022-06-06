Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptığı konuşuluyor. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'da WWDC etkinliği sonrası son dakika hareketliliği yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak ürünlere zam geleceği ve sitenin satışa kapatıldığı iddiaları konuşuluyordu. Alınan bilgiye göre Apple tüm ürünlerine zam yaptı. Peki, 7 Haziran 2022 Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 kaç TL oldu? Yeni zamlı Apple Türkiye fiyat listesi!
7 Haziran 2022 Apple ürünlerine zam mı geldi?
Tüm Apple ürünlerine zam geldiği iddia edildi. Haber kaynaklarına göre yeni fiyatlara yer verdik. Apple tarafından resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor...
iPhone 13 mini - 20.999 TL
iPhone 13 - 22.499 TL
iPhone 13 Pro - 29.999 TL
iPhone 13 Pro Max - 32.999 TL
13" MacBook Air (M1) - 20.999 TL
14" MacBook Pro (M1 Pro) - 41.999 TL
Apple dünyanın merakla takip ettiği lansmanını gerçekleştirdi. IOS 16'yı dünya kamuoyuyla paylaşan şirket, geliştirilen bir yazılımla gönderilen mesajlarda düzenleme yapmanın mümkün kılınacağını duyurdu.