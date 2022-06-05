Gündemde sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde 5 Haziran kırtasiyeler açık mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 2022 LGS'nin 5 Haziran saat 09:30'da ilk oturumu gerçekleşecek. Bugün liselere geçiş sınavına katılacak olan milyonlarca öğrenci LGS sınavında yasak olan eşyaların neler olduğunu ve kalem silgiye izin verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki 5 Haziran Pazar Kırtasiyeler açık mı? e - Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı! 2022 LGS'ye girerken ne lazım? İşte tüm merak edilenler!
5 HAZİRAN PAZAR KIRTASİYELER AÇIK MI
Sınava girecek adayların giriş belgesi çıktısı alabilmesi için sınav merkezlerinin yakınında bulunan kırtasiyeler sınav saatlerinde açık olacak. Adaylar sınav saatine kadar giriş belgelerini çıkarabilecek.
LGS'YE GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER NELER, KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
LGS SINAVINA ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?
Kimlik belgesinde öğrencinin TC kimlik numarasının yazması yeterli. Ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebilecek.