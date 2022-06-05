Gündemde sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde 5 Haziran kırtasiyeler açık mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 2022 LGS'nin 5 Haziran saat 09:30'da ilk oturumu gerçekleşecek. Bugün liselere geçiş sınavına katılacak olan milyonlarca öğrenci LGS sınavında yasak olan eşyaların neler olduğunu ve kalem silgiye izin verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki 5 Haziran Pazar Kırtasiyeler açık mı? e - Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı! 2022 LGS'ye girerken ne lazım? İşte tüm merak edilenler!