Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 05.06.2022 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2022 08:46
    ABONE OL

    5 Haziran Pazar Kırtasiyeler açık mı? e - Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı! 2022 LGS'ye girerken ne lazım?

    5 Haziran Pazar Kırtasiyeler açık mı? e - Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı! 2022 LGS'ye girerken ne lazım? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uzun zamandır heyecanla beklenen 2022 LGS sınavı geldi çattı ve 5 Haziran yani bugün 2 oturum halinde gerçekleşecek. Öğrenciler merakla pek çok sorunun cevabını araştırır oldu. haberimizden LGS sınavına dair tüm merak edilenleri bulabilirsiniz...

    takvim.com.tr
    5 Haziran Pazar Kırtasiyeler açık mı?

    Gündemde sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde 5 Haziran kırtasiyeler açık mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 2022 LGS'nin 5 Haziran saat 09:30'da ilk oturumu gerçekleşecek. Bugün liselere geçiş sınavına katılacak olan milyonlarca öğrenci LGS sınavında yasak olan eşyaların neler olduğunu ve kalem silgiye izin verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki 5 Haziran Pazar Kırtasiyeler açık mı? e - Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı! 2022 LGS'ye girerken ne lazım? İşte tüm merak edilenler!

    5 HAZİRAN PAZAR KIRTASİYELER AÇIK MI

    Sınava girecek adayların giriş belgesi çıktısı alabilmesi için sınav merkezlerinin yakınında bulunan kırtasiyeler sınav saatlerinde açık olacak. Adaylar sınav saatine kadar giriş belgelerini çıkarabilecek.

    LGS'YE GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER NELER, KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU

    Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

    LGS SINAVINA ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?

    Kimlik belgesinde öğrencinin TC kimlik numarasının yazması yeterli. Ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebilecek.

        LGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR

        Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları iledepolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınavaalınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiğigerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

        Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

        LGS NE ZAMAN?

        Merkezi Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

        Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EYT’ye Avrupa modeli!
        Haberler Haberler 5 Haziran Pazar Kırtasiyeler açık mı? e - Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı! 2022 LGS'ye girerken ne lazım?
            SON DAKİKA