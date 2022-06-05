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    • Haberler
    • 05.06.2022 17:18
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    • 05.06.2022 17:18
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    5 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 615 bin liralık büyük ikramiye...

    5 Haziran 2022 Şans Topu sonuçları internet arama motorlarında şans oyunu severler tarafından sıklıkla araştırılır oldu. 5 Haziran 2022 Pazar 5+1 Şans Topu çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango TV canlı yayınında olacak. Peki 5 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte millipiyangoonline.com Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

    5 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    5 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? soruları şans oyunu sevenlerin gündeminde yer alıyor. Şans Topu sonuçları bu akşam gerçekleşen çekiliş ile açıklanacak. Kazandıran numaralar saat 20:30'da belli olacak. Bu kapsamda millipiyangoonline.com Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı haberimizde!

    5 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Şans topu çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek.

    Çekilişte 0+1, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 bilenler ve 3, 4, 5 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar.

    İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

    Çekiliş öncesinde beklenen büyük ikramiye tutarı ise 615 bin lira olarak duyuruldu.

    Şans Topu çekilişi 20:00'de Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınla gerçekleşiyor.

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2022 HAZİRAN

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    Sen Seç!

    Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

    Sistem Oyunu!

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Haberler 5 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 615 bin liralık büyük ikramiye...
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