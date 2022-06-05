e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl yapılır? LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek? 2022 LGS'de kaç soru var?

LGS MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ SORU SAYISI KAÇ?

İkinci oturum LGS sınavı saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.