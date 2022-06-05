e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl yapılır? LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek? 2022 LGS'de kaç soru var?

5 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS'ye dair detaylar milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek LGS'ye sayılı günler kalırken sınav öncesi bazı detaylar arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, 2022 LGS'de kaç soru var? e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma! LGS iki oturum arası kaç dakika olacak?
LGS SÖZEL OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
LGS sınavına katılacak adaylara toplam 90 soru yöneltilecek.