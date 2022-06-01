Suriye operasyonu başladı mı? Tel Rıfat ve Münbiç operasyonları son dakika başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Operasyonu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki, Tel Rıfat ve Münbiç operasyonları başladı mı? Suriye operasyonu başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Operasyonu açıklaması!
SON DAKİKA: SURİYE OPERASYONU BAŞLADI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir askeri operasyon başlatma sinyali vermesinin ardından bölgedeki muhalif gruplardan Türkiye'ye destek mesajları geldi. Erdoğan'ın harekât açıklamaları sonrasında Suriye'deki muhalif gruplar, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu.
Muhalif grupların temsilcileri Türkiye'nin askeri operasyonuna katılmaya hazır olduklarını dile getirdi. Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) Yüzbaşı Abdülselam Abdülrezak, bölgedeki birliklere talimat verildiğini açıkladı. Yüzbaşı Abdülrezak "Hazır olmamız bir ya da iki gün sürer. Türk ordusunun yanına katılacak binlerce savaşçımız var" dedi.