2022 LGS’den kaç puan almak gerekir? Lise taban puanları belli oldu mu? LGS puan hesaplama işlemi…

Binlerce öğrenci Lise taban puanları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) LGS açıklaması geldi ve sınavın 5 Haziran 2022 tarihinde düzenleneceği duyurulunca ayrıntılar merakla araştırılmaya başlandı. Peki istediği liseye yerleşmek isteyenlerin 2022 LGS'den kaç puan almak gerekir? LGS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar…
LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2022 Lise taban puanları henüz açıklanmadı. 5 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavının sonrasında açıklanması bekleniyor.
2022 LGS NASIL OLACAK?
LGS 6 Haziran 2021 tarihinde yüzyüze gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.