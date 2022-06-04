AÖF yaz okulu başvuruları başladı mı? Yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2022 açıklandı mı?

Gündemde yoğun bir şekilde AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi açıköğretim okuyan binlerce kişi AÖF yaz okulu sınavlarının yüzyüze mi yoksa online olarak mı düzenleneceğini merak ediyor. Peki Sınavlar yüz yüze mi olacak? 2021 AÖF yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? Konuyla ilgili yapılan son açıklamlar haberimizde yer alıyor...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim destek sistemi tarafından yayınlanan bilgiye göre 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.