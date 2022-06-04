AÖF yaz okulu başvuruları başladı mı? Yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2022 açıklandı mı?

Gündemde yoğun bir şekilde AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi açıköğretim okuyan binlerce kişi AÖF yaz okulu sınavlarının yüzyüze mi yoksa online olarak mı düzenleneceğini merak ediyor. Peki Sınavlar yüz yüze mi olacak? 2021 AÖF yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? Konuyla ilgili yapılan son açıklamlar haberimizde yer alıyor...