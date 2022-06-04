ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AÖF büt tarihleri açıklandı mı 2022? ATA AÖF final sonuçları öğrenme ekranı!

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Yüzbinlerce öğrenci AÖF final sınavı sonuçları için merak içinde. 21-22 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavı soru ve cevaplarının yayınlanması ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AÖF büt tarihleri açıklandı mı 2022? İşte tüm merak edilenler!
Açıköğretim Fakültesi Final Sınavı sonuçları için gözler AÖF'teydi. 21-22 Mayıs tarihlerinde iki günde yapılan AÖF sınavlarının sonuçları elektronik ortamda ve AÖF uygulaması üzerinden sorgulanıyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı. Sınav sonuçları erişime açıldı.