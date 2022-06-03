Bilsem bireysel değerlendirme sınavı için heyecan dorukta. 2021-2022 BİLSEM sınav giriş belgesi ile ilgili MEB son dakika açıklamaları araştırılıyor. Bu bağlamda BİLSEM sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler, 3 Haziran 2022 tarihinden itibaren yani bugün giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabileceklerdir.
BİLSEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR, ALINIR?
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler, 3 Haziran 2022 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabileceklerdir.
MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklar.