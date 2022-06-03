2022-TUS 1. Dönem: ais.osym.gov.tr Ek Tercihler nasıl yapılacak? TUS ek yerleştirme kılavuzu taban tavan puanları! Ek tercihler ne zaman sona erecek?

Ek yerleştirme işleminde, 2022-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.