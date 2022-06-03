2022-TUS 1. Dönem: ais.osym.gov.tr Ek Tercihler nasıl yapılacak? TUS ek yerleştirme kılavuzu taban tavan puanları! Ek tercihler ne zaman sona erecek?

TUS ek tercih kılavuzu yayınlandı. TUS 1. dönem ek tercihler ne zaman yapılacak? TUS ek tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM TUS ek tercih tarihleri belli oldu. Tıp fakültesi mezunlarının tıpta uzmanlık almak için girdiği TUS sınavı için ek tercih tarihleri duyuruldu. İşte TUS ek tercih kılavuzu taban puanlar!
TUS ek tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından 2022-TUS 1. Dönem Ek Tercihlerinin Alınmasına ilişkin duyuru yayınlandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek tercih işlemleri, 03 – 09 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
EK TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?
Ek tercih işlemleri, 09 Haziran 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 03 Haziran 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.