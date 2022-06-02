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    • Haberler
    • 02.06.2022 20:48
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    • 02.06.2022 20:50
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    2 Haziran Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star kim hangi takımda oldu? Takım kaptanları kim oldu?

    Survivor'da gerilim son sürat devam ediyor. Bir önceki gün Sema Aydemir yarışmaya veda etti. Nefes kesen mücadele bugün de devam ediyor. Heyecan dorukta! Survivor All Star haftalık takım konseyi bugün gerçekleştirilecek. 122. bölümde takım kaptanları açıklanacak ve takımlar oluşturulacak. Acun Ilıcalı seçim sonucu açıklama yapacak. Peki 2 Haziran Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star kim hangi takımda oldu? Takım kaptanları kim oldu?

    2 Haziran Survivor yeni takımlar belli oldu mu?

    2 Haziran Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star kim hangi takımda oldu? Takım kaptanları kim oldu? soruları gündemde yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da bu akşam yeni takımlar oluşturulacak ve takımların kaptanları seçilecek. Yarışma programının sıkı takipçileri son durumu merak ediyor. İnternet arama motorlarında yeni takımlar ve kaptanların kim olduğu araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

    2 HAZİRAN SURVİVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

    Survivor 2022'de yeni takımlar henüz belli olmadı. Yeni takımlar ve kaptanları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    SURVİVOR'DAN EN SON KİM ELENDİ?

    Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da yarışmacı sayısı git gide azalırken, adada yeni takımlar kurulacak.

    Survivor'da haftanın eleme adayları ünlülerden seçilmişti. Eleme adayları olan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan'ın seyirci oylaması sonuçları belirlendi. Adaya son veda eden isim Sema oldu.
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    Haberler Haberler 2 Haziran Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star kim hangi takımda oldu? Takım kaptanları kim oldu?
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