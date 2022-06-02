2 Haziran Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star kim hangi takımda oldu? Takım kaptanları kim oldu? soruları gündemde yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da bu akşam yeni takımlar oluşturulacak ve takımların kaptanları seçilecek. Yarışma programının sıkı takipçileri son durumu merak ediyor. İnternet arama motorlarında yeni takımlar ve kaptanların kim olduğu araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...
2 HAZİRAN SURVİVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
Survivor 2022'de yeni takımlar henüz belli olmadı. Yeni takımlar ve kaptanları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
SURVİVOR'DAN EN SON KİM ELENDİ?
Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da yarışmacı sayısı git gide azalırken, adada yeni takımlar kurulacak.
Survivor'da haftanın eleme adayları ünlülerden seçilmişti. Eleme adayları olan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan'ın seyirci oylaması sonuçları belirlendi. Adaya son veda eden isim Sema oldu.