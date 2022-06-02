2 Haziran Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star kim hangi takımda oldu? Takım kaptanları kim oldu? soruları gündemde yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da bu akşam yeni takımlar oluşturulacak ve takımların kaptanları seçilecek. Yarışma programının sıkı takipçileri son durumu merak ediyor. İnternet arama motorlarında yeni takımlar ve kaptanların kim olduğu araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...