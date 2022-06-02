Konami tarafından açıklanan eFootball PES 2022 çıkış tarihi sonrası binlerce kullanıcı oyuna giriş yapmaya çalıştı. Ancak hata ile karşılaştı. Peki Pes 2022 sunucu bakımı ne zaman bitecek? PES 2022 mobile çıktı mı, ne zaman çıkacak? eFootball PES 2022 mobile hatası nasıl düzeltilir?