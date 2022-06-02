Konami tarafından açıklanan eFootball PES 2022 çıkış tarihi sonrası binlerce kullanıcı oyuna giriş yapmaya çalıştı. Ancak hata ile karşılaştı. Peki Pes 2022 sunucu bakımı ne zaman bitecek? PES 2022 mobile çıktı mı, ne zaman çıkacak? eFootball PES 2022 mobile hatası nasıl düzeltilir?
PES 2022 MOBİLE ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Oyun severlerin heyecanla beklediği PES 2022 mobile çıkış tarihi hakkında açıklama geldi.
Kanomi'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle;
"eFootball™ 2022, mobil için eFootball PES 2021 güncellemesi şeklinde mevcut olacak ve oyun motorundan oyunu deneyimleme şeklinize kadar her şeyde yapılan yeniliklerle yeni nesil futbol oyununun öncüsü olacak. eFootball 2022 güncellemesini 02/06/2022 tarihinde yayınlamayı planlıyoruz."
EFOOTBALL PES 2022 SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?
eFootball PES 2022 güncellemesinde sona gelindi. Mart-Haziran ayları arasında bitmesi düşünülen sunucu bakımının 2 Haziran 2022 (bugün) bitmesi ve oyununun yayınlanması bekleniyor.