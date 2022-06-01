YKS yerleri belli oldu mu 2022? ÖSYM AİS YKS (TYT-AYT) giriş yerleri nasıl öğrenilir? Üniversite sınavına nerede gireceğim?

YKS sınav giriş yerleri hakkında meraklı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Haziran ayına sayılı günler kala gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Üniversite hayatına atılmak isteyen öğrenciler, sınava girecekleri yerin bilgisini merak edip araştırıyor. Peki, YKS yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav tarihi nedir 2022 YKS TYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler!
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.