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    • Haberler
    • 30.05.2022 08:52
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    • 30.05.2022 08:52
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    Hastanelerde maske yasağı devam ediyor mu? Toplu taşımada maske kalktı mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, uçakta maske yasağı kalktı mı?

    Toplu taşımada maske zorunluluğu hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesine karar verilmişti. Dün vaka sayısı 940 oldu ve Bakan Koca son dakika kararı açıkladı. Peki, Toplu taşımada maske kalktı mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, uçakta maske yasağı kalktı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Toplu taşımada maske kalktı mı? Otobüs, metro, metrobüs...

    Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Dün vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle gözler gelecek açıklamaya çevrilmişti. Bakan Koca konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, Hastanelerde maske yasağı devam ediyor mu? Toplu taşımada maske kalktı mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, uçakta maske yasağı kalktı mı? İşte son gelişmeler!

    TOPLU TAŞIMADA MASKE KALKTI MI?

    İçişleri Bakanlığı'nın maske kullanımına dair yayımlamış olduğu genelgede toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı tarihe yer verilmişti. Genelgede; maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesine karar verilmiştir.

    Daha önce iki gün peş peşe vaka sayılarının binin altına düşmesi sonrası Bakan Koca maske kullanımına dair Twitter'dan açıklamada bulunarak, ''VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!'' dedi.

        27 Mayıs günü vaka sayısı 940, 28 Mayıs'ta ise 966 olarak duyurulmuştu. Üçüncü gün yani 29 Mayıs Pazar günü vaka sayısı da 864 oldu ve maske zorunluluğu kalktı.

        HASTANELERDE MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

        Öte yandan yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloda vaya sayısı 3 gün üst üste binin altına düştü. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz." dedi.
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        Haberler Haberler Hastanelerde maske yasağı devam ediyor mu? Toplu taşımada maske kalktı mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, uçakta maske yasağı kalktı mı?
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