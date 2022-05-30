Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Dün vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle gözler gelecek açıklamaya çevrilmişti. Bakan Koca konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, Hastanelerde maske yasağı devam ediyor mu? Toplu taşımada maske kalktı mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, uçakta maske yasağı kalktı mı? İşte son gelişmeler!
TOPLU TAŞIMADA MASKE KALKTI MI?
İçişleri Bakanlığı'nın maske kullanımına dair yayımlamış olduğu genelgede toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı tarihe yer verilmişti. Genelgede; maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesine karar verilmiştir.
Daha önce iki gün peş peşe vaka sayılarının binin altına düşmesi sonrası Bakan Koca maske kullanımına dair Twitter'dan açıklamada bulunarak, ''VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!'' dedi.