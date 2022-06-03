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    • Haberler
    • 03.06.2022 10:40
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    • 03.06.2022 10:40
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    TÜİK Mayıs aylık güncel enflasyon rakamları! Mayıs ayı enflasyon farkı ne kadar oldu? TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

    Mayıs ayı enflasyon rakamları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından her ayın ilk haftasında bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Haziran ayına girmemizle birlikte de geçtiğimiz Mayıs ayının enflasyon rakamları merak ediliyor. Mayıs ayının enflasyon rakamları memur, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı üzerinde etkisi oluyor. Dolayısıyla milyonlarca kişi Mayıs enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Mayıs ayı enflasyon farkı ne kadar oldu? Sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

    Mayıs ayı enflasyon rakamları! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarında! TÜİK'in TEFE TÜFE oranlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli ve özel sektör çalışanına ne kadar zam farkı olacağı da bir diğer merak edilenler arasında. Peki Mayıs enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Mayıs ayı enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Son dakika ekonomi haberleri... TÜİK mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,98 yıllık yüzde 73,50 olarak açıkladı.

    MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, Mayıs ayı anket döneminde 17,57 TL oldu.

    Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

    MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

        NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.

        TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.
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        Haberler Haberler TÜİK Mayıs aylık güncel enflasyon rakamları! Mayıs ayı enflasyon farkı ne kadar oldu? TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
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