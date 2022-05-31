POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? PA.edu.tr sonuç ekranı! 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2022?

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusu mülakatlara katılan binlerce aday tarafından heyecanla araştırılıyor. Polis olabilme hayali ile 28. Dönem kapsamında alınacak POMEM'lere başvuru yapan adaylardan son aşama olan mülakatlara kalan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...
POMEM SONUÇLARI 28. DÖNEM SON DURUM
Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim görecek; Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı için ocak ayında ön başvurular alındı.
Hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için adaylar POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte PA.edu.tr adresi ile son bilgiler…
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28. Dönem POMEM sonuçları için bekleyiş sürüyor. Polis memuru olmak için atama bekleyenler sözlü sınav ardından hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav tarihleri, www.pa.edu.tr internet adresinden 2 Mart 2022 tarihinde paylaşılmıştı.