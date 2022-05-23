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    • 23.05.2022 20:25
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    • 23.05.2022 20:32
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    Milli Uzay Programı nedir? Uzaya Yolculuk Programı başvuruları nasıl yapılır, kimler gidebilir? Türkiye Uzay Ajansı başvuru şartları...

    Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe müjdeler duyurdu. Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. diyen Erdoğan tüm detaylarını da açıkladı. Peki Milli Uzay Programı nedir? Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır, kimler gidebilir? Türkiye uzay ajansı başvuru şartları...

    Milli Uzay Programı nedir?

    Milli Uzay Programı nedir? Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır, kimler gidebilir? Türkiye uzay ajansı ...

    UZAYA YOLCULUK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPABİLİR, KİMLER GİDEBİLİR?

    Başkan Erdoğan Uzaya Yolculuk Programı ile ilgili şu bilgileri verdi;

    ''Bu milli bir görev olacak. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız kendisinin ya da Türkiye'deki diğer bilim insanlarının yerçekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri gerçekleştirme imkanına sahip olsun. Bu milli göreve başvurmak için uzaya.gov.tr adresini oluşturduk. 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler.

    Başvurular arasından çekilecek ve seçilecek iki aday bilim elçimiz olarak uzaya çıkış süreci için gerekli tüm eğitimleri alacaklar. Eğitimlerin sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023 yılında uluslararası uzay istasyonuna gönderilecek. Şüphesiz göklere en çok yakışan bayrak ayyıldızlığı al bayrağımızdır.

    İnşallah Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da yine hükümetimize nasip olacaktır. Gelecekteki milli kahramanımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. Biz hala Neil Armstrong'u unutmadık. Şimdi de içimizden biri gidecek. İnşallah onu da bizden sonraki gelecek nesiller unutmayacaklar."

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