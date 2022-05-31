ÖSYM odeme.osym.gov.tr DGS geç başvuru YAP! DGS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? DGS geç başvuru nasıl yapılır?

2022 DGS için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan DGS sınavına başvurular tamamlanmıştı. Başvuru yapamayan adayların geç başvuru gününde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2022 DGS geç başvuru nasıl yapılır? Geç başvuru ücreti ne kadar? DGS parası nereye yatırılacak? İşte konu ile ilgli merak edilenler...