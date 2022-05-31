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    • Haberler
    • 31.05.2022 10:08
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    • 31.05.2022 10:08
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    ÖSYM odeme.osym.gov.tr DGS geç başvuru YAP! DGS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? DGS geç başvuru nasıl yapılır?

    DGS geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor. Eğitimini lisans üzerine tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS sınavı için geri sayım başlarken henüz başvuru yapmamış olan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır? DGS parası nereye yatırılacak? 2022 DGS ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ÖSYM odeme.osym.gov.tr DGS geç başvuru YAP!

    2022 DGS için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan DGS sınavına başvurular tamamlanmıştı. Başvuru yapamayan adayların geç başvuru gününde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2022 DGS geç başvuru nasıl yapılır? Geç başvuru ücreti ne kadar? DGS parası nereye yatırılacak? İşte konu ile ilgli merak edilenler...

    DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    DGS Başvuru ücreti 190,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

    Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

        DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        DGS geç başvuruları 31 Mayıs tarihinde yapılacak. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59'a kadar ödenmelidir.
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        Etnospor
        Haberler Haberler ÖSYM odeme.osym.gov.tr DGS geç başvuru YAP! DGS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? DGS geç başvuru nasıl yapılır?
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