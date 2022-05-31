31 Mayıs Açık cezaevi izinleri bugün son mu? CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman sona eriyor? Resmi Gazete son dakika...

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevinde kalan vatandaşlara pandemi döneminde izin verilmişti. Açık cezaevinde kalan mahkumların izinleri 2 aylık dönemlerle uzatılmıştı. Son yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinleri Haziran ayı başı itibariyle sona eriyordu. Ancak konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Peki, 31 Mayıs Açık cezaevi izinleri bugün son mu? CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman sona eriyor? İşte merak edilenler!