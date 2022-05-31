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    • Haberler
    • 31.05.2022 09:35
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    • 31.05.2022 09:35
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    31 Mayıs Açık cezaevi izinleri bugün son mu? CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman sona eriyor? Resmi Gazete son dakika...

    Pandemi nedeniyle cezaevinde kalan vatandaşlara özel izin verilmişti. Açık cezaevinde kalan mahkumların izinleri 2 aylık dönemlerle uzatılmıştı. Normalde 31 Mayıs'ta sona eren izinler için Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde mahkum ve yakınlarını ilgilendiren açıklama yaptı. Peki, 31 Mayıs Açık cezaevi izinleri bugün son mu? CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman sona eriyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    31 Mayıs Açık cezaevi izinleri bugün son mu?

    Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevinde kalan vatandaşlara pandemi döneminde izin verilmişti. Açık cezaevinde kalan mahkumların izinleri 2 aylık dönemlerle uzatılmıştı. Son yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinleri Haziran ayı başı itibariyle sona eriyordu. Ancak konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Peki, 31 Mayıs Açık cezaevi izinleri bugün son mu? CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman sona eriyor? İşte merak edilenler!

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs Pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

        Teklife eklenen maddeyle açık cezaevinde kalıp da Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılan hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin süreleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı.

        Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.
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