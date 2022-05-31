Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 31.05.2022 11:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2022 11:15
    ABONE OL

    AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak? auzefsinav.istanbul.edu.tr'de

    AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak? soruları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Üniversite eğitimini uzaktan gören öğrenciler 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde bitirme sınavlarına katılacak. AUZEF sınavın giriş belgeleri "auzefsinav" ekranından erişime açılacak. İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AUZEF bitirme sınav yerleri sorgulanabiliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav tarihleri açıklandı. Bitirme sınavları 4 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak. Toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan AUZEF bitirme sınavları Türkiye'nin tüm illeri ve KKTC'de toplamda 96 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Adaylar son günlerde sıklıkla giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Peki AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

    AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    Öncelikle AUZEF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadığın belirtelim. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmaktadır. Sınav yerlerinin bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan aşağıdaki linkten giriş belgelerinizi sorgulayabilirsiniz.

    AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

    AUZEF FİNAL- TELAFİ- 3 DERS SINAV TARİHLERİ 2022

    Bitirme sınavları 4 - 5 Haziran 2022
    Telafi sınavları 2 - 3 Temmuz 2022
    Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

        4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Haberler AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak? auzefsinav.istanbul.edu.tr'de
            SON DAKİKA