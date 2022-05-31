AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak? auzefsinav.istanbul.edu.tr'de

auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AUZEF bitirme sınav yerleri sorgulanabiliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav tarihleri açıklandı. Bitirme sınavları 4 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak. Toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan AUZEF bitirme sınavları Türkiye'nin tüm illeri ve KKTC'de toplamda 96 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Adaylar son günlerde sıklıkla giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Peki AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Öncelikle AUZEF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadığın belirtelim. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmaktadır. Sınav yerlerinin bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan aşağıdaki linkten giriş belgelerinizi sorgulayabilirsiniz.
AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
AUZEF FİNAL- TELAFİ- 3 DERS SINAV TARİHLERİ 2022
Bitirme sınavları 4 - 5 Haziran 2022
Telafi sınavları 2 - 3 Temmuz 2022
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022