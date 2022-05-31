AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak? auzefsinav.istanbul.edu.tr'de

auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AUZEF bitirme sınav yerleri sorgulanabiliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav tarihleri açıklandı. Bitirme sınavları 4 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak. Toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan AUZEF bitirme sınavları Türkiye'nin tüm illeri ve KKTC'de toplamda 96 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Adaylar son günlerde sıklıkla giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Peki AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF bitirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?