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    • Haberler
    • 31.05.2022 19:00
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    • 31.05.2022 19:04
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    Kütahya, Uşak, Afyon, Bursa'da deprem mi oldu son dakika? 31 Mayıs 2022 az önce deprem nerede oldu? AFAD-Kandilli açıklama!

    Son dakika haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 übyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 10.02 olarak açıkladı. Korkutan deprem bir çok ilde daha hissedildi. İnternet arama motorlarında Kütahya, Uşak, Afyon, Bursa'da deprem mi oldu son dakika? 31 Mayıs 2022 az önce deprem nerede oldu? soruları araştırılmaya başland. İşte AFAD-Kandilli son depremler ve sıcak açıklamalar...

    Kütahya, Uşak, Afyon, Bursa’da deprem mi oldu son dakika? 31 Mayıs 2022 az önce deprem nerede oldu? AFAD-Kandilli açıklama!

    Kütahya, Uşak, Afyon, Bursa'da deprem mi oldu son dakika? 31 Mayıs 2022 az önce deprem nerede oldu? AFAD-Kandilli açıklama!

    KÜTAHTA, UŞAK, AFYON, BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

    SON DAKİKA! Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18:45'te deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 10.02 derinlikte ve 4.2 büyüklüğünde yaşandı.

    KANDİLLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

    Kandilli Rasathanesi ise Kütahya Gediz'deki depremin büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 2.9 olarak kaydetti.

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    Etnospor
    Haberler Haberler Kütahya, Uşak, Afyon, Bursa'da deprem mi oldu son dakika? 31 Mayıs 2022 az önce deprem nerede oldu? AFAD-Kandilli açıklama!
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