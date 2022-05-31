Kütahya, Uşak, Afyon, Bursa'da deprem mi oldu son dakika? 31 Mayıs 2022 az önce deprem nerede oldu? AFAD-Kandilli açıklama!

KÜTAHTA, UŞAK, AFYON, BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

SON DAKİKA! Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18:45'te deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 10.02 derinlikte ve 4.2 büyüklüğünde yaşandı.

KANDİLLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise Kütahya Gediz'deki depremin büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 2.9 olarak kaydetti.