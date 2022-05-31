Kütahya, Uşak, Afyon, Bursa'da deprem mi oldu son dakika? 31 Mayıs 2022 az önce deprem nerede oldu? AFAD-Kandilli açıklama!
KÜTAHTA, UŞAK, AFYON, BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?
SON DAKİKA! Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18:45'te deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 10.02 derinlikte ve 4.2 büyüklüğünde yaşandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 31, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Gediz (Kütahya)
Tarih-Saat : 31.05.2022, 18:45:44 TSİ
Enlem : 38.9871 N
Boylam : 29.6788 E
Derinlik : 10.02 km
Detay : https://t.co/PRx6zTJmgE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise Kütahya Gediz'deki depremin büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 2.9 olarak kaydetti.