YURTİÇİ KARGO ÇÖKTÜ MÜ? Son dakika Yurtiçi Kargo sitesi neden açılmıyor? soruları gündemde yer alıyor. Kurumun resmi internet sitesini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar hata ile karşılaşıyor. Bir süredir erişilemeyen Yurtiçi Kargo internet sitesi üzerinden konuya ilişkin açıklama geldi. İşte 31 Mayıs 2022 erişim sorunu hakkında Yurtiçi Kargo'dan yapılan o açıklama...