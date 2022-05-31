PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi zorunluluğu nerelerde kalktı? Son dakika PCR testi ve antijen testi genelgesi!

VAKALAR 1000'İN ALTINA İNDİ, MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" demişti.

Bu açıklama ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

MASKE KULLANIMI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı önceki gün maske kullanımı genelgesi yayımlamıştı. Genelgede şu ifadeler yer almıştı: Bakanlığımız tarafından valiliklere maske genelgesi; covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.

Bakanlığımızca valiliklere gönderilen genelgede covid 19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.