PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi zorunluluğu nerelerde kalktı? Son dakika PCR testi ve antijen testi genelgesi!

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi zorunluluğu nerelerde kalktı? soruları İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen genelge sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek 1 Haziran'dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmamasına karar verildi. İşte son dakika gelişmenin detayları...
PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
PCT testi zorunluluğu kaldırıldı. Buna göre 1 Haziran'dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, PCR testi zorunluluğu aranmayacak.
İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelgenin detayları şöyle:
Genelge doğrultusunda, daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığı'nın yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
VAKALAR 1000'İN ALTINA İNDİ, MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" demişti.
Bu açıklama ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.
MASKE KULLANIMI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı önceki gün maske kullanımı genelgesi yayımlamıştı. Genelgede şu ifadeler yer almıştı: Bakanlığımız tarafından valiliklere maske genelgesi; covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.
Bakanlığımızca valiliklere gönderilen genelgede covid 19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.