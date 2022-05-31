TOKİ SANCAKTEPE KURA çekiliş sonuçları isim listesi! 2+1 3+1 Sancaktepe 420 konut TOKİ kura çekilişi canlı izle!

TOKİ yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikte konutlar yapılacağını duyurmuştu. 420 konutluk proje için başvuru tarihi sona erdi. Şimdi gözler kura sonuçlarına çevrilmiş durumda. Peki, TOKİ SANCAKTEPE KURA çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2+1 3+1 Sancaktepe 420 konut TOKİ kura çekilişi sonuçlarına nereden bakılır? İşte merak edilenler!
TOKİ SANCAKTEPE 420 KONUT PROJESİ BAŞVURULARI SONA ERDİ
TOKİ Başkanı Ömer Bulut konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz. Projemize başvurular 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.
TOKİ SANCAKTEPE 2+1 , 3+1 KONUT SATIŞI FİYATLARI NE KADAR?
2+1 konutlar konutların ortalama 1. 430.000 olacak, yüzde 30 peşinatla 8.342 lira taksitle 120 aya varan vadelerden, 3+1 konutlar 1.680.000 yüzde 30 peşinatla 9.800 lirada taksitle 120 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.