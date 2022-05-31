TOKİ SANCAKTEPE KURA çekiliş sonuçları isim listesi! 2+1 3+1 Sancaktepe 420 konut TOKİ kura çekilişi canlı izle!

TOKİ SANCAKTEPE 420 KONUT PROJESİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

TOKİ Başkanı Ömer Bulut konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz. Projemize başvurular 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.