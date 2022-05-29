Şevval ayından sonra hangi ay başlıyor? Şevval ayının son günü ne zaman, yarın mı? Zilkade ayı ne zaman?

Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırır oldu. Şevval ayında bol bol ibadetler yapılmaya devam ediliyor ve İslam dünyası bu mübarek ayın da hangi tarihte biteceğini öğrenmek istiyor. Peki Şevval ayının son günü yarın mı? Şevval ayından sonra hangi ay başlıyor? Zilkade ayı ne zaman? İşte merak edilenler!
2022 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başladı. 6 gün orucunun tutulduğu şevval ayı 30 Mayıs tarihinde sona erecek.
ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet'in dini günler takvimine göre Zilkade ayı 31 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak.
ZİLKADE AYI HAKKINDA
Zilkade isminin, hicrî takvimde yer alan diğer ay adları gibi milâdî V. yüzyılın başlarında Hz. Peygamber'in babasından beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği, İslâmiyet'in zuhuru döneminde de Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu belirtilmektedir.