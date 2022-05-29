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    • Haberler
    • 29.05.2022 08:37
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    • 29.05.2022 08:39
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    29 Mayıs Pazar otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Bugün İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay, toplu taşıma ücretsiz mi?

    Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü. Bu önemli günde otobüs, vapur, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaştırma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Mayıs bugün otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    29 Mayıs Pazar otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Bugün İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay, toplu taşıma ücretsiz mi?

    Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinin yıldönümü etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel günde vatandaşlar ulaşımın ücretsiz olduğunu merak ederek arama motorları üzerinden yaptığı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 29 Mayıs bugün otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay, toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte merak edilenler...

    29 MAYIS'TA OTOBÜS, MARMARAY, VAPUR, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

    İBB Meclisinin ortak aldığı kararla, 29 Mayıs Pazar günü İBB'nin işlettiği tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ayrıca İETT kutlamalara katılmak isteyenler için Maltepe Orhangazi parkına ek seferler de düzenleyecek.

    29 MAYIS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

    Marmaray'ın resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin yapılan paylaşımda ise "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.

        29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?

        29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. 29 Mayıs 2022 Pazar gününe denk geldiğinden dolayı okullar kapalı olacak. 30 Mayıs Pazartesi günü ise tüm kamu kurum ve kuruluşlar kendi çalışma saatinde hizmet vermeye devam edecek.

        İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER
        O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

        Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. "Onlarca kez denendi, kaybedildi" demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

        İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktasıdır. İstanbul' un Fethi'nin 569.yıldönümünde, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum.

        Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 569.yılı kutlu olsun. Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.
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        Fethin coşkusu 1 milyon kişiyle kutlanacak
        Haberler Haberler 29 Mayıs Pazar otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Bugün İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay, toplu taşıma ücretsiz mi?
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