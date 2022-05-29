29 Mayıs Pazar otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Bugün İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay, toplu taşıma ücretsiz mi?

Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinin yıldönümü etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel günde vatandaşlar ulaşımın ücretsiz olduğunu merak ederek arama motorları üzerinden yaptığı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 29 Mayıs bugün otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay, toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte merak edilenler...
29 MAYIS'TA OTOBÜS, MARMARAY, VAPUR, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
İBB Meclisinin ortak aldığı kararla, 29 Mayıs Pazar günü İBB'nin işlettiği tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ayrıca İETT kutlamalara katılmak isteyenler için Maltepe Orhangazi parkına ek seferler de düzenleyecek.
29 MAYIS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray'ın resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin yapılan paylaşımda ise "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.