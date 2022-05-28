TÖDER sonuçları açıklandı mı? LGS ve YKS deneme sınavı ne zaman? TÖDER 2022 sınav takvimi! Cevap anahtarı ve sonuç öğrenme ekranı!

TÖDER sonuçları açıklandı mı? LGS ve YKS deneme sınavı ne zaman? Cevap anahtarı yayımlandı mı? Sonuçlar nasıl sorgulama nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor. LGS sınavı bu yıl 5 Haziran'da YKS sınavı da 28-29 Haziran'da düzenlenecek. Sınavlarını bekleyen adaylar öncesinde TÖDER'in deneme sınavlarına girip kendi bilgilerini test ediyor. Bu kapsamda milyonlarca aday TÖDER deneme sınavları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte sınav takvimi ve TÖDER sonuçlaro hakkında bilgiler...