TÖDER sonuçları açıklandı mı? LGS ve YKS deneme sınavı ne zaman? TÖDER 2022 sınav takvimi! Cevap anahtarı ve sonuç öğrenme ekranı!

TÖDER sonuçları açıklandı mı? LGS ve YKS deneme sınavı ne zaman? Cevap anahtarı yayımlandı mı? Sonuçlar nasıl sorgulama nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor. LGS sınavı bu yıl 5 Haziran'da YKS sınavı da 28-29 Haziran'da düzenlenecek. Sınavlarını bekleyen adaylar öncesinde TÖDER'in deneme sınavlarına girip kendi bilgilerini test ediyor. Bu kapsamda milyonlarca aday TÖDER deneme sınavları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte sınav takvimi ve TÖDER sonuçlaro hakkında bilgiler...
TÖDER DENEME SINAVLARI NE ZAMAN?
İşte LGS ve YKS sınav takvimi:
LGS-3 DENEME SINAVI
28 -29 Mayıs 2022 (Cumartesi- Pazar)
LGS-2 DENEME SINAVI
19-20 Mart 2022 (Cumartesi- Pazar)
LGS-1 DENEME SINAVI
8-9 Ocak 2022 (Cumartesi- Pazar)
YKS-3 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
22- 23- 24 Mayıs 2022 (Pazar- Pazartesi–Salı)
YKS-2 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
25-26 -27 Mart 2022 (Cuma–Cumartesi-Pazar)
YKS-1 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
15-16 -17 Ocak 2022 (Cumartesi-Pazar- Pazartesi)