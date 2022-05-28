Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 28.05.2022 11:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2022 11:18
    ABONE OL

    TÖDER sonuçları açıklandı mı? LGS ve YKS deneme sınavı ne zaman? TÖDER 2022 sınav takvimi! Cevap anahtarı ve sonuç öğrenme ekranı!

    TÖDER 2022 sınav takvimi yayımlandı. LGS ve YKS için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlarca aday deneme sınavlarına katılarak bilgilerini ölçüyor. Sınavlara giren adaylar cevap anahtarı ve sonuç sorgulame ekranını araştırıken, henüz deneme sınavlarına girmeyenler de sınav tarihlerini merak ediyor. Peki TÖDER sonuçları açıklandı mı? LGS-3 deneme sınavı ne zaman? İşte Cevap anahtarı ve sonuç öğrenme ekranı!

    TÖDER sonuçları açıklandı mı?

    TÖDER sonuçları açıklandı mı? LGS ve YKS deneme sınavı ne zaman? Cevap anahtarı yayımlandı mı? Sonuçlar nasıl sorgulama nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor. LGS sınavı bu yıl 5 Haziran'da YKS sınavı da 28-29 Haziran'da düzenlenecek. Sınavlarını bekleyen adaylar öncesinde TÖDER'in deneme sınavlarına girip kendi bilgilerini test ediyor. Bu kapsamda milyonlarca aday TÖDER deneme sınavları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte sınav takvimi ve TÖDER sonuçlaro hakkında bilgiler...

    TÖDER DENEME SINAVLARI NE ZAMAN?

    İşte LGS ve YKS sınav takvimi:

    LGS-3 DENEME SINAVI

    28 -29 Mayıs 2022 (Cumartesi- Pazar)

    LGS-2 DENEME SINAVI

    19-20 Mart 2022 (Cumartesi- Pazar)

    LGS-1 DENEME SINAVI

    8-9 Ocak 2022 (Cumartesi- Pazar)

    YKS-3 (TYT-AYT) DENEME SINAVI

    22- 23- 24 Mayıs 2022 (Pazar- Pazartesi–Salı)

    YKS-2 (TYT-AYT) DENEME SINAVI

    25-26 -27 Mart 2022 (Cuma–Cumartesi-Pazar)

    YKS-1 (TYT-AYT) DENEME SINAVI

    15-16 -17 Ocak 2022 (Cumartesi-Pazar- Pazartesi)

        TÖDER SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları henüz açıklanmadı. TÖDER'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TÖDER sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, https://toderlgs.ertem.com.tr/ aracılığı ile "Öğrenci Girişi"ni seçerek sonuçlara ulaşabiliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’liler terör örgütü PKK kanallarında!
        Haberler Haberler TÖDER sonuçları açıklandı mı? LGS ve YKS deneme sınavı ne zaman? TÖDER 2022 sınav takvimi! Cevap anahtarı ve sonuç öğrenme ekranı!
            SON DAKİKA