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    • Haberler
    • 28.05.2022 11:59
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    • 28.05.2022 12:00
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    ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? OBS ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula ekranı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Açıktan üniversite okuyan öğrenciler için bugün heyecanlı bir gün. ATA AÖF final sınavına katılacak binlerce aday sınav saatini ve giriş belgelerini araştırıyor. Sınav sonrası da sonuçlar için bekleyiş başlayacak. AÖF final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde toplamda 2 gün sürecek. Peki ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte OBS ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula ekranı...

    ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta?

    Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı final sınavları bugün uygulanacak. AÖF öğrencileri sınav öncesi giriş belgelerini almak isterken bir yandan da sınav dair bir çok soruyu araştırmaya başladı. Sınavın başlangıç ve bitiş tarihi, sınan süresi ve sonuç tarihi merak ediliyor. Peki ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? OBG ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula nasıl yapılır?

    ATAÜNİ AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

    Sınav saat 09.30'da başlayacak. Her ders için 30 dakika süre verilecek. Sınavlar toplamda 3 oturumdan oluşmaktadır. Bu kapsamda 2. oturum saat 14.00'te başlayacak.

    ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    ATA AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek. Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecek.

    ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

    Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada " Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. Yarıyıl Sonu (Final) sınav giriş belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
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    Haberler Haberler ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? OBS ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula ekranı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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