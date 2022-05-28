ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? OBS ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula ekranı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı final sınavları bugün uygulanacak. AÖF öğrencileri sınav öncesi giriş belgelerini almak isterken bir yandan da sınav dair bir çok soruyu araştırmaya başladı. Sınavın başlangıç ve bitiş tarihi, sınan süresi ve sonuç tarihi merak ediliyor. Peki ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? OBG ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula nasıl yapılır?