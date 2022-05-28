e- Okul LGS salon ve sıra numarası öğrenme EKRANI! 2022 LGS liselere giriş sınavına hangi okulda gireceğim?

LGS sınav giriş belgeleri hakkında aramalar hız kazandı. LGS sınav giriş yerleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Öğrenciler merakla, "LGS liselere giriş sınavına hangi okulda gireceğim?" sorusunu merak edip araştırmaya başladı. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek. Peki, LGS salon ve sıra numarası nasıl öğrenilir? e-Okul LGS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 lise sınavı LGS sınav giriş belgesi alma ekranı!
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada,
salonda ve sırada sınava girecek.
LGS NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
2022 LGS, 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.