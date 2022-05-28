LGS ve YKS deneme sınavı ne zaman? TÖDER 2022 sınav takvimi! TÖDER sonuçları açıklandı mı? Cevap anahtarı ve sonuç öğrenme ekranı!

TÖDER 2022 sınav takvimi yayımlandı. LGS ve YKS için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlarca aday deneme sınavlarına katılarak bilgilerini ölçüyor. Sınavlara giren adaylar cevap anahtarı ve sonuç sorgulame ekranını araştırıken, henüz deneme sınavlarına girmeyenler de sınav tarihlerini merak ediyor. Peki TÖDER sonuçları açıklandı mı? LGS-3 deneme sınavı ne zaman? İşte Cevap anahtarı ve sonuç öğrenme ekranı!