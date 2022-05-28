LGS ve YKS deneme sınavı ne zaman? TÖDER 2022 sınav takvimi! TÖDER sonuçları açıklandı mı? Cevap anahtarı ve sonuç öğrenme ekranı!

TÖDER 2022 sınav takvimi yayımlandı. LGS ve YKS için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlarca aday deneme sınavlarına katılarak bilgilerini ölçüyor. Sınavlara giren adaylar cevap anahtarı ve sonuç sorgulame ekranını araştırıken, henüz deneme sınavlarına girmeyenler de sınav tarihlerini merak ediyor. Peki TÖDER sonuçları açıklandı mı? LGS-3 deneme sınavı ne zaman? İşte Cevap anahtarı ve sonuç öğrenme ekranı!
TÖDER DENEME SINAVLARI NE ZAMAN?
İşte LGS ve YKS sınav takvimi:
LGS-3 DENEME SINAVI
28 -29 Mayıs 2022 (Cumartesi- Pazar)
LGS-2 DENEME SINAVI
19-20 Mart 2022 (Cumartesi- Pazar)
LGS-1 DENEME SINAVI
8-9 Ocak 2022 (Cumartesi- Pazar)
YKS-3 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
22- 23- 24 Mayıs 2022 (Pazar- Pazartesi–Salı)
YKS-2 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
25-26 -27 Mart 2022 (Cuma–Cumartesi-Pazar)
YKS-1 (TYT-AYT) DENEME SINAVI
15-16 -17 Ocak 2022 (Cumartesi-Pazar- Pazartesi)