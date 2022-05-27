Kabine Toplantısı'nde birçok önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan Milli Uzay programı kapsamında önemli bir kararı duyurdu. İki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular belli olmuştu. Erdoğan, 45 yaşından genç tüm vatandaşlar için uzaya yolculuk müjdesini verdi. Peki, Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılacak? Kimler uzaya yolculuk yapacak? 45 yaş altı herkes başvuru yapabilir mi? İşte detaylar!
UZAYA YOLCULUK NASIL YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevini başlattıklarını açıkladı.
Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi başlıyor. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu projesi start aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023'te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu'na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.
Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler, fen bilimleri ve temel bilimler alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.
Adayların 149.5-190.5 santimetre boya ve 43-110 kilogram ağırlığa sahip olması gerekecek. Her iki gözde de doğal olarak veya gözlük, kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 (Snellen20/20) görme keskinliği aranacak adaylara yapılacak muayenelerde tansiyon problemi olup olmadığına bakılacak.
Başvurular, uzaya.gov.tr adresi üzerinden 23 Haziran 2022 saat 20:23'e kadar alınacak. İlk başvuru aşamasını geçen adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek. Adaylar, test, tetkik ve muayeneden geçirilecek, İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak. Tüm bu süreçlerin sonunda aday sayısı 2'ye düşürülecek. Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantının ardından konuşan Erdoğan, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
ADIM ADIM İLERLİYORUZ: Uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için, yaklaşık bir yıl önce yine bu kürsüden, Milli Uzay Programımızı açıklamıştım. Şimdi ekranların başında bizi izleyen gençlerimize sesleniyorum. Ülkemizin uzay alanındaki hak ve menfaatlerini korumak üzere belirlediğimiz, Türkiye'ye ve medeniyetimize yaraşır, iddialı ama ayakları yere basan tam 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım. Ay'a ulaşmaktan uzay ekosistemi oluşturmaya, kalıcı uluslararası birliktelikler kurmaktan insan kaynağı geliştirmeye varan geniş bir yelpazedeki hedef başlıklarımızda adım adım ilerliyoruz.
PROAKTİF BİR TÜRKİYE: Bugün, hedeflerimizden birine yönelik önemli bir duyuruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye olarak, teknolojik bağımsızlığımızı tesis etmek üzere, gerekli insan kaynağını yetiştirmek, alt ve üst yapıyı inşa etmek, bu alanda farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin, savunmadan imalat sanayine, araştırma geliştirmeden bilişime kadar her alanında proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz.
MİHENK TAŞI OLACAK: Bu bakımdan, Türkiye için uzay yarışında yer almak bir lüks değil, bir mecburiyettir. Teknoloji konusunda öncü olabilmek için uzay alanında edinilecek tecrübelerden, doğacak kazanımlardan hak ettiğimiz payı almamız gerekiyor. Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştireceğimiz her hedef, Türkiye'nin yeni yüzyılındaki başarıları için birer mihenk taşı olacaktır. Türkiye'de bir nesil, ülkelerin uzay yarışını siyah beyaz televizyonlardan hatırlayın izledik, izlediler.
ARTIK O VAKİT GELDİ: Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, Türk gençleri uzay yarışının öncü aktörleri olsunlar istiyoruz. İşte bu yüzden, bugün ülkemiz adına tarihi bir âna, yepyeni bir eşiğe hep birlikte adım atacağız. Eminim, bu salondaki basın mensupları aracılığıyla birçok insan, küçük yaşlarından itibaren uzaya gitme hayali kurmuştur, hala kuranlar da vardır. Evet, artık o vakit geldi.
RESMEN BAŞLATIYORUZ: Milli Uzay Programımız çerçevesinde, bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız, kendisinin ya da Türkiye'deki diğer bilim insanlarının yer çekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri gerçekleştirme imkanına sahip olacak. Bu milli göreve başvuru için uzaya.gov.tr adresini oluşturduk.