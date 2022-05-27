Suriye harekatı başladı mı? Suriye harekatı ne zaman yapılacak? Suriye'ye operasyon yapılacak mı? 26 Mayıs MGK toplantısı kararları!

MGK Toplantısı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Kritik Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da yakından takip ediliyor. MGK toplantısından Suriye harekatı kararı çıkıp çıkmadığı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Suriye'ye operasyon yapılacak mı? Suriye harekatı ne zaman yapılacak? 26 Mayıs MGK toplantısı kararları neler? Suriye harekatı başladı mı? İşte merak edilenler!
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. MGK Toplantısı'nda Suriye'deki son dakika gelişmeleri ele alınırken, yapılacak değerlendirmeler ile Suriye'ye operasyon ile ilgili karar verilecek. MGK Toplantısı sonrası alınan kararlar bildiri şeklinde yayınlanacak. Dünya medyası da Suriye'ye operasyon yapılma ihtimali nedeniyle MGK Toplantısı'nı yakından takip ediyor.
SON DAKİKA: MGK TOPLANTISI SURİYE'YE OPERASYON GÜNDEMİ İLE TOPLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Suriye'ye operasyon sinyali vermesi ile gözler Milli Güvenlik Kurulu'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın liderliğinde MGK toplandı. MGK Toplantısı'nda heyet, Suriye'deki gelişmeleri yakından inceliyor. Hazırlıklarda gelinen son nokta ele alınırken, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan operasyonun detayları konuşuluyor.