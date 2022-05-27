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    • 27.05.2022 09:35
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    Mayıs ayı KYK paraları yattı mı? 2022 KYK burs kredi kaç TL oldu? Haziran ayı KYK bursları ne zaman yatacak?

    KYK paraları ne zaman yatacak? Sorusu şu günlerde sıklıkla sorulmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır. Peki, Haziran ayı KYK bursları ne zaman yatacak? Mayıs ayı KYK paraları yattı mı? 2022 KYK burs kredi kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Haziran ayı KYK bursları ne zaman yatacak?

    KYK ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak Başkan Erdoğan, KYK kredi ve burs ödemelerinin nisan ayı içerisinde yatacağını söylemişti. Bu kapsamda Mayıs ayı KYK paraları erken yatırılmıştı. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? Mayıs ayı KYK paraları yattı mı? 2022 KYK burs kredi kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    KYK BURSLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Başkan Erdoğan, KYK kredi ve burs ödemelerinin nisan ayı içerisinde yatacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız." dedi.

    Bu kapsamda Mayıs ayı ödemeleri erken yapılmıştı.

    Ancak bundan sonraki aylarda ödemeler her zamanki tarihlerinde yatmaya devam edecek. Peki, kim ne zaman burs ve kredi ödemesini alacak?

    İşte o tarihler...

    Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.

        TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6, "2" olanlar 7, "4" olanlar 8, "6" olanlar 9, "8" olanlar ayın 10'unda ödemelerini alabilecek.

        2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL YATIRILIYOR?

        2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:

        Lisans öğrencileri 850 lira
        Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
        Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira
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        Haberler Haberler Mayıs ayı KYK paraları yattı mı? 2022 KYK burs kredi kaç TL oldu? Haziran ayı KYK bursları ne zaman yatacak?
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