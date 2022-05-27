Mayıs ayı KYK paraları yattı mı? 2022 KYK burs kredi kaç TL oldu? Haziran ayı KYK bursları ne zaman yatacak?

Ancak bundan sonraki aylarda ödemeler her zamanki tarihlerinde yatmaya devam edecek. Peki, kim ne zaman burs ve kredi ödemesini alacak?

İşte o tarihler...

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.