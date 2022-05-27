Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.05.2022 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2022 09:33
    ABONE OL

    2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF final sınavı sonuçları, günün en çok aranılanlar arasında bulunuyor. 21 - 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen final sınavına katılan binlerce öğrencinin sonuçlar için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlenen öğrenciler, internet üzerinden sonuç tarihini araştırıyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sınavı sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2021-2022 bahar dönemi final sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açıköğretim final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte tüm merak edilenler!

    AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi final sınavının sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanacak. Kesin tarih henüz bilinmezken, sonuçların haziran ayının ilk haftası açıklanacağı tahmin ediliyor.

    Yaz Okulu Sınavı ise 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

    BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

    Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

        HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?

        A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

        CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

        FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

        Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

        AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.

        Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.

        AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI

        Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı! Canlı bomba...
        Haberler Haberler 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
            SON DAKİKA