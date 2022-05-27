Şeker GYO halka arz ne zaman? Hangi bankalarda var? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Şeker Gayrimenkul Yatırım'ın halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Şeker GYO halka arz ne zaman, tarihi? Hangi bankalarda var? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı ne kadar?