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    • Haberler
    • 26.05.2022 19:46
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    • 26.05.2022 19:49
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    İnstagram çöktü mü son dakika? 26 Mayıs instagram neden eski gönderileri gösteriyor? Instagram sayfa neden boş, anasayfa neden yenilenmiyor?

    Instagram çöktü mü sorusu akşam saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. 26 Mayıs 2022 akşamı Instagram kullanıcıları birtakım sorunlarla karşılaştığını dile getirdi. Milyonlarca kullanıcı instagram'ın çöktüğünü iddia etti. Peki, Instagram çöktü mü? 26 Mayıs Instagram çöktü mü? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Instagram çöktü mü son dakika? 26 Mayıs instagram neden eski gönderileri gösteriyor?

    Instagram çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en çık kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da sorun yaşanmaya başlandı. Peki, Instagram çöktü mü son dakika? 26 Mayıs instagram neden eski gönderileri gösteriyor? Instagram sayfa neden boş, anasayfa neden yenilenmiyor? İşte merak edilenler!

    İNSAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM, SORUN MU VAR?

    İnstagram kullanıcılarının bir kısmı uygulamaya girmeye çalıştıklarında veri akışında sorunla karşılaşıyor.

    26 Mayıs Perşembe akşamından itibaren milyonlarca kullancını internet arama motorlarında Instagram'ın neden çöktüğünü ve sorunun detaylarını araştırıyor.

    An itibariyle İnstagram'ın çöktüğü öğrenildi. Ancak sorunun kaynağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    AKIŞ SORUNU

    Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.

    SERVER HATASI

    Instagram'da En Sık Yaşanan Sorunlar ın başında gelen "500 Internal Server Error" hatası kullanıcıların Instagram'a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.

        INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

        Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

        Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.

        Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.

        Tekrar Instagram'ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz.

        Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;

        Instagram'ı tamamen kapatalım.

        Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.

        Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram 'ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.

        UYGULAMANIZI GÜNCELLEYİN

        Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi gidermiş olabilir. Bu sebeple uygulamanızı güncellemeniz sorunu ortadan kaldırabilir.

        ÇAKIŞAN UYGULAMALAR OLABİLİR

        Aynı kaynakları kullanan uygulamalar çökmeye neden olabilir. Instagram hata vermeden önce açtığınız uygulama hangisiyse onu kapatmayı deneyebilirsiniz
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        Haberler Haberler İnstagram çöktü mü son dakika? 26 Mayıs instagram neden eski gönderileri gösteriyor? Instagram sayfa neden boş, anasayfa neden yenilenmiyor?
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