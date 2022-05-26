İnstagram çöktü mü son dakika? 26 Mayıs instagram neden eski gönderileri gösteriyor? Instagram sayfa neden boş, anasayfa neden yenilenmiyor?

Instagram çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en çık kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da sorun yaşanmaya başlandı. Peki, Instagram çöktü mü son dakika? 26 Mayıs instagram neden eski gönderileri gösteriyor? Instagram sayfa neden boş, anasayfa neden yenilenmiyor? İşte merak edilenler!
İNSAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM, SORUN MU VAR?
İnstagram kullanıcılarının bir kısmı uygulamaya girmeye çalıştıklarında veri akışında sorunla karşılaşıyor.
26 Mayıs Perşembe akşamından itibaren milyonlarca kullancını internet arama motorlarında Instagram'ın neden çöktüğünü ve sorunun detaylarını araştırıyor.
An itibariyle İnstagram'ın çöktüğü öğrenildi. Ancak sorunun kaynağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
AKIŞ SORUNU
Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.
SERVER HATASI
Instagram'da En Sık Yaşanan Sorunlar ın başında gelen "500 Internal Server Error" hatası kullanıcıların Instagram'a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.