personeltemin.msb.gov.tr tercih sonuçları öğrenme ekranı! MSÜ yerleştirme nasıl yapılacak? MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak 2022?

MSÜ tercih sonuçları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Milyonlarca öğrenci, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesine girmek için sınavlarını ve tercih işlemlerini tamamladı. MSÜ hayali kuran öğrenciler MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak 2022? personeltemin.msb.gov.tr tercih sonuçları öğrenme ekranı!
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.