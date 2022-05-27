İsviçre vatandaşlığı nasıl alınır? İsviçre vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉İsviçre Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Başvurusu, Şartları
İsviçre ülkesinin vatandaşlığının alınabilmesi için devlet tarafından sunulmuş 3 farklı yol mevcuttur:
- Doğum yoluyla İsviçre vatandaşlığı
- Evlilik yoluyla İsviçre vatandaşlığı
- Vatandaşlığa kabul yoluyla İsviçre vatandaşlığı
👉İsviçre Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
İsviçre vatandaşı olmak için yapılacak olan başvurular, şahsi olarak Türkiye'de yer alan İsviçre Konsoloslukları ve Büyükelçiliğine yapılabilir. Bununla beraber, vatandaşlık işlemleri ile ilgilenen belirli yerler de mevcuttur. Bu şirketler üzerinden de kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlık işlemleri yürütülebilir.
👉İsviçre Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?
İsviçre ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için yerine getirilmesi gereken koşullar şöyle sıralanabilir:
- İsviçre'ye çalışmak veya okumak amaçlarından biri ile gelmiş olup belirli bir süre boyunca İsviçre'de yaşamış olmak
- İsviçre uyruklu anne ya da babanın çocuğu olmak
- Belirlenmiş seviyede İsviçre dili konuşabilmek (İsciçre vatandaşı olmak isteyen kişilerin dil yeterliliklerini kanıtlamaları gereklidir.)
- İsviçre halkına uyum sağlamak ve toplumun başarısına katkı sağlamak
- İsviçre için tehlikeli sayılmamak
👉İsviçre Vatandaşlığı Ne Kadardır?
İsviçre vatandaşlığı alabilmek için ödenmesi gereken ücret, tüm vatandaşlık türleri için 750 frank olarak belirlenmiştir. Vatandaşlık başvurusu yapan kişilerin belgelerini teslim etmeden önce İsviçre vatandaşlığı ücretini ödemeleri gereklidir.
👉İsviçre Vatandaşlığı İçin Hangi Belgeler Gereklidir?
İsviçre vatandaşlık alımı için talep edilen evraklar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
- İsviçre vatandaşlık başvuru formu
- Başvuru sahibine ait C tipi oturum izni belgesi
- İsviçre'de faaliyet gösteren onaylı dil okullarından alınmış dil yeterlilik belgesi
Bu belgelerin yanında, girilmek istenen vatandaşlık türüne göre farklı belgeler de talep edilebilir. Ancak bu belgeler, her kişiden yapılan şahsi başvurular esnasında talep edilir. Bu nedenle de başvuruya giderken bu belgelerin götürülmesi gereklidir.
👉Evlilik Yoluyla İsviçre Vatandaşlığı Nasıl Alınır?
Evlenerek İsviçre vatandaşı olmak isteyen kişiler için sunulmuş olan koşullar şöyle sıralanmıştır:
- İsviçre vatandaşı olan bir kimse ile evlenmiş olmak
- Evliliğin gerçekleşmesinden önce İsviçre'de en az 5 yıl ikamet etmek
- İsviçre vatandaşı biri ile evlendikten sonra en az 1 yıl boyunca İsviçre'de ikamet edilmesi gereklidir.
- Evliliğin gerçekleşmesinden sonra en az 3 yıl boyunca evli kalınması gereklidir.
Bu koşulların tümünü sağlayacak olan kişiler, evlilik yolu ile vatandaşlık alabilir. Ancak İsviçre, yapılmış olan evliliğin gerçek olup olmadığı konusunda oldukça hassas davranır. Bu nedenle de yapılacak olan sahte evliliklere karşı dikkatli olunması, mümkün olduğunca da sahte evlilik gerçekleştirilmemesi tavsiye edilir.